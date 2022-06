Ufficiale: Il Genoa acquista Ilsanker dall’Eintracht

Il Genoa in questa stagione è retrocesso, fatale la prima parte di stagione in cui il grifone non è riuscito a raccogliere punti importanti. La dirigenza però vuole tornare subito nel massimo campionato italiano e oggi ha ufficializzato il primo colpo di mercato. Si tratta di Stefan Ilsanker, ex Eintracht con cui ha vinto, nell’ultima stagione l’Europa League. Il centrocampista ha anche più di 60 presenze con la nazionale austriaca.

Il comunicato ufficiale

📝🔴🔵 Stefan #Ilsanker è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo, dal 2019 ha vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte, club con cui ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. Ilsanker vanta 61 presenze con la nazionale austriaca. pic.twitter.com/MsLDHBVB31 — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 23, 2022

Foto: Twitter Genoa