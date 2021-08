Ufficiale: il Foggia ha preso Giacomo Sciacca

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Sciacca. Difensore, classe 1996, nativo di Desio(MB), Sciacca è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e la scorsa stagione ha militato con la Vibonese collezionando 29 presenze. Alessandria, Imolese, Piacenza e Renate le altre squadre in cui ha militato per un totale di 112 presenze in Serie C. Sciacca ha firmato con il Calcio Foggia un contratto fino al giugno 2023.

Foto: logo Foggia sito ufficiale