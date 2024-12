Ufficiale: il Flamengo non rinnova David Luiz

Il Flamengo ha annunciato che non rinnoverà il contratto di David Luiz tramite una nota sui proprio social network. Questo il comunicato:

“Il Club de Regatas do Flamengo informa di aver deciso di non rinnovare il contratto del difensore centrale David Luiz. Ringraziamo calorosamente il giocatore per la sua dedizione, professionalità e per i suoi titoli con il nostro Manto Sagrado. Gli auguriamo tanta fortuna e successo nella sua nuova tappa della carriera. Grazie, David Luiz, fai parte della storia di Mengão!”.

Foto: Twitter Flamengo