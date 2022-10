Ufficiale: il difensore Gabriel rinnova con l’Arsenal fino al 2027

L‘Arsenal ha annunciato di aver prolungato il contratto di Gabriel, difensore brasiliano classe 1997 ai Gunners dal 2020. Il brasiliano ha collezionato 81 presenze con la maglia dell’Arsenal diventando una pedina importante della squadra. Sul giocatore c’era l’interesse della Juventus, che quest’estate lo aveva inserito nella lista dei possibili rinforzi in difesa, per voi virare su Bremer. Gabriel ha rinnovato fino al 2027.

