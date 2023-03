Ufficiale: il Crystal Palace esonera Patrick Vieira

Il Crystal Palace ha esonerato l’allenatore Patrick Vieira. Il club è dodicesimo in Premier League e a tre punti dalla zona retrocessione. Queste le parole del presidente del club londinese Steve Parish: “I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier League”.

Foto: Crystal Palace-twitter