Una nota del FC Crotone annuncia il divorzio dal direttore sportivo Fabio Massimo Conti: “Il Football Club Crotone comunica che, alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2023, non proseguirà la collaborazione con il Direttore Sportivo Fabio Massimo Conti. La Società ringrazia il ds per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”.

Crotone_Logo Sito