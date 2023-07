Ufficiale: il Coventry City acquista Sakamoto dall’Oostende

Il Coventry City di Championship ha piazzato il colpo Tatsuhiro Sakamoto. L’annuncio sui canali del club: “Il Coventry City è lieto di annunciare la firma del centrocampista Tatsuhiro Sakamoto! Il centrocampista della nazionale giapponese si unisce agli Sky Blues del club belga KV Oostende per una cifra non rivelata, soggetta a EFL, FA e autorizzazione internazionale. Il 26enne Sakamoto ha firmato un contratto triennale con il Club fino a giugno 2026, con il trasferimento che verrà finalizzato lunedì. Tatsuhiro ha iniziato la sua carriera professionale con il Montedio Yamagata, squadra della J2 League, collezionando 44 presenze e segnando 7 gol. Dopo una stagione d’esordio di successo, Sakamoto è stato ingaggiato dal Cerezo Osaka per la stagione 2020 e avrebbe giocato 36 partite e segnato 2 gol per loro nella sua prima stagione. Altre 40 partite e 6 gol nella stagione 2021 lo vedrebbero trasferirsi in Belgio con il KV Oostende inizialmente in prestito. In totale all’Oostende, Sakamoto ha giocato 81 partite e segnato 10 gol. Tatsuhiro ha esordito con la nazionale giapponese nel giugno 2021 in una partita di qualificazione ai Mondiali contro il Tagikistan. Il manager Mark Robins ha dichiarato: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Tatsuhiro a Coventry City. “Dopo aver impressionato nel suo paese natale, ha continuato a farlo in Belgio e non vediamo l’ora di dargli il benvenuto nel calcio inglese. “È un centrocampista offensivo versatile e creativo, con buone capacità tecniche e ritmo, e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

Foto: Sito Coventry