Ufficiale: il Cosenza cede Leonardo Perez alla Virtus Francavilla

Leonardo Perez lascia il Cosenza e si trasferisce in Serie C alla Virtus Francavilla. L’attaccante classe ’89 arriva a titolo definitivo dopo aver disputato 30 gare in un anno e mezzo con i calabresi. Ecco il comunicato della società acquirente: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Perez, proveniente dal Cosenza Calcio. L’attaccante mesagnese, classe 1989, porta in dote un curriculum di tutto rispetto; nel corso della sua brillante carriera ha militato tra i professionisti in Serie B e Serie C con le casacche di Gubbio, Pisa, Giulianova, Cittadella, Ascoli, Cosenza e Piacenza. Una carriera costellata da oltre 230 presenze tra i professionisti“.

Foto: sito ufficiale Virtus Francavilla