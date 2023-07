Ufficiale: il Chelsea ingaggia il classe 2004 Matos

Il Chelsea ha ingaggiato il giovane talento, classe 2004, del Norwich, Matos.

Questa la nota dei blues: “Capace di giocare a centrocampo e in attacco, Matos ha giocato per l’Under 18 e l’Under 21 del Norwich la scorsa stagione. Ha segnato tre gol in Premier League 2 per quest’ultimo. Nazionale inglese a livello scolastico, Matos è passato al Norwich dal Luton Town nel 2016 e ha segnato alla sua prima uscita con la squadra giovanile delle Canarie contro l’Arsenal poco dopo il suo 16esimo compleanno. Il 18enne ha segnato una media di presenze a partita – cinque gol, sei assist – nelle sue prime 11 presenze a quel livello ed è diventato un titolare per l’Under 18 del Norwich durante la stagione 2022/23, in cui ha ricevuto anche il suo esordio per l’Under 21. Benvenuto al Chelsea, Alex!”.

Chelsea has completed the signing of Alex Matos from Norwich City. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2023

Foto: logo Chelsea