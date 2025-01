Ufficiale: il Carpi acquista Casarini

Nuovo innesto per il Carpi, in arrivo a titolo definitivo Casarini. Questo il comunicato ufficiale:

“L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Federico Casarini.

Casarini, centrocampista – carpigiano doc – classe 1989 da 78 presenze in Serie A e oltre 200 in Serie B, arriva in biancorosso dopo aver vestito, nella sua lunga carriera, le maglie di Bologna, Cagliari, Lanciano, Novara, Ascoli, Alessandria, Avellino e Turris. Nella prima parte di stagione con i campani (Serie C-Girone C), ha collezionato 19 presenze, condite da 1 gol.

Casarini ha sottoscritto un contratto con scadenza al prossimo 30 Giugno 2026.”

Foto: sito ufficiale Carpi