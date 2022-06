Ufficiale: il capitano del Como Bellemo rinnova fino al 2025

Il Como, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver prolungato il contratto del proprio attaccante e capitano Alessandro Bellemo fino al 2025.

“Sono veramente felice di poter rimanere in questa squadra per altri 3 anni, è un posto speciale per me dove mi sono trovato benissimo. Devo ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e il direttore, che mi hanno aiutato a crescere e a diventare un giocatore e una persona migliore. L’ambizione non mi manca e sono pronto con tutta la squadra a scendere in campo per crescere ancora” sono le parole di Bellemo pubblicate dalla nota del club.