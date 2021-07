Ufficiale: il capitano Andrea D’Errico e il Monza si separano dopo sei anni

Termina dopo sei anni, 203 partite, 48 gol e 27 assist il rapporto tra l’ormai ex capitano Andrea D’Errico ed il Monza. Tramite il proprio profilo Instagram, la società lombarda ha voluto ringraziare così il centrocampista:

“Impossibile riassumere in poche righe la storia tra Andrea D’Errico e il Monza.

Capitano e bandiera di una famiglia con un sogno nel cuore.

Dalla serie D sino a sfiorare la A, 6 stagioni, 204 partite e 48 gol. Nel calcio a volte le maglie cambiano, ma le pagine scritte insieme resteranno per sempre nella storia di Monza e del Monza ⚔️👑

Grazie di tutto e in bocca al lupo Capitano ⚪️❤️”

Foto: Instagram Monza