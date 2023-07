Ufficiale: il Cagliari rinnova il direttore sportivo del settore giovanile Carta fino al 2026

Il Cagliari Calcio annunciare il rinnovo contrattuale di Pierluigi Carta: il Direttore sportivo del Settore giovanile ha firmato un nuovo accordo che lo lega al Club sino al 30 giugno 2026. Prosegue così la nota del club sardo: “Classe 1978, sardo, nell’ambito del management sportivo da oltre quindici anni, Carta ha contribuito con competenza e professionalità alla crescita del vivaio. Attraverso un attento lavoro di team condotto alla ricerca e valorizzazione del talento, con lui sono arrivati in rossoblù giovani di prospettiva che, oltre a rinforzare gli organici, sono stati capaci poi di ritagliarsi anche un ruolo da protagonista in prima squadra, su tutti Kourfalidis, Lella, Luvumbo e Obert. Punto di riferimento per tecnici, calciatori e dirigenti, con approccio manageriale ha messo a disposizione della struttura la sua esperienza e le conoscenze, dando impulso al potenziamento di tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e di programmazione del Settore giovanile. Un rinnovo per continuare a costruire il nostro futuro: buon lavoro, Direttore!”.

Foto: sito Cagliari