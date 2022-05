Ufficiale: il Cagliari ha riscattato Bellanova dal Bordeaux

Tra i migliori nella fallimentare stagione del Cagliari, Raoul Bellanova è destinato a salutare la Sardegna in questi mesi. Nel frattempo l’esterno è stato riscattato dai francesi del Bordeaux, come si legge dal seguente comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica di aver esercitato l’opzione di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux del diritto alle prestazioni sportive di Raoul Bellanova fino al 30 giugno 2026.”

FOTO: Twitter Cagliari