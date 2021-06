Ufficiale: il Cagliari cede Miangue in prestito con diritto di riscatto al Cercle Brugge

Cessione per il Cagliari del giovane Miangue in Belgio, al Cercle Brugge. Ecco il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Senna Miangue al Cercle Brugge in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2021-22. Dopo due campionati giocati tra le fila dello Standard Liegi, il difensore ha collezionato nell’ultima stagione 24 presenze con la maglia del KAS Eupen: con il trasferimento a Bruges continua così l’esperienza di Miangue nel massimo campionato belga”.

Foto: Sito Cagliari