Ufficiale: il Cagliari cede Miangue al Cercle Brugge

Il Cagliari, che il prossimo anno giocherà in Serie B è molto attivo sul mercato in uscita. Proprio su questo fronte è da segnalare la cessione di Miangue al Cercle Brugge. Il laterale difensivo nel corso della sua esperienza in terra sarda ha disputato 16 gare.

Il comunicato del club: “Il Cagliari Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cercle Brugge il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Senna Miangue. Il laterale mancino ha collezionato 16 presenze in rossoblù.

Il Club augura a Miangue un buon proseguimento di carriera”.

Foto: Sito Cagliari