Ufficiale: il Burnley esonera il tecnico Dyche. Sedeva in panchina da oltre 10 anni

Scossone in casa Burnley, con il club che ha deciso di esonerare il tecnico Sam Dyche. Terzultima in classifica, la squadra inglese era reduce da una vittoria nelle ultime cinque e una situazione difficile a otto giornate dal termine. L’allenatore guidava il club da oltre dieci anni e soprattutto da sette salvezze consecutive. Ciliegina sulla torta i preliminari di Europa League nel 2018, per uno dei club più piccoli e meno seguiti di Premier.

FOTO: Sito Burnley