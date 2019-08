Ufficiale: il Bristol City si assicura Pedro Pereira in prestito

Pedro Pereira è un nuovo giocatore del Bristol City. Il laterale destro, ex di Sampdoria e Genoa, arriva nel club di Championship dal Benfica a titolo temporaneo, ma con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club inglese sull’arrivo del classe ’98: “Il City ha trovato in Pedro Pereira il suo decimo acquisto di questa estate. Il terzino portoghese si unisce alle Robins in prestito annuale con opzione di acquisto dal Benfica. […] Pereira vestirà la maglia numero 32 e si unirà ai compagni in vista dell’impegno di Sky Bet Championship contro il Birmingham di questo sabato”.

Foto: sito ufficiale Bristol City