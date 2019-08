Ufficiale: il Brescia prende Magnani

Giangiacomo Magnani è un nuovo giocatore del Brescia. La comunicazione ufficiale arriva dai canali istituzionali delle Rondinelle, che si assicurano il difensore classe ’95 per la prossima stagione. Il giocatore arriva con la formula del prestito annuale. Questa la nota: “Brescia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore, classe ’95 proveniente dal U.S Sassuolo Calcio vanta 19 presenze con la formazione emiliana. Il calciatore vestirà la maglia Brescia Calcio per la Stagione Sportiva 2019/2020“.

Foto: sito ufficiale Brescia