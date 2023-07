Ufficiale: il Brentford acquista Nathan Collins dal Wolverhampton per una cifra record per il club

Colpo in difesa per il Brentford: ufficializzato l’acquisto dal Wolverhampton del difensore e nazionale irlandese Nathan Collins (22 anni). La cifra dovrebbe essere un record per il club: quasi 30 milioni di euro. Messo sotto contratto per i prossimi sei anni. L’annuncio sui canali social dei Bees: “Nathan Collins si è trasferito al Brentford dal Wolverhampton Wanderers per una quota da record per il club non ancora rivelata. Il nazionale della Repubblica d’Irlanda ha superato le visite mediche e firmato un contratto di sei anni, con un’opzione club per altri due anni. Collins è il secondo acquisto estivo in prima squadra dei Bees dopo l’arrivo del portiere Mark Flekken il mese scorso. Il difensore centrale da 6 piedi e 4 pollici si trasferisce nella zona ovest di Londra dopo una stagione al Molineux. La scorsa stagione ha collezionato 31 presenze con i Wolves in tutte le competizioni, 26 delle quali in Premier League. Collins ha rappresentato la Repubblica d’Irlanda in 14 occasioni ed è stato recentemente nominato giocatore maschile dell’anno dalla FAI. “Sono molto contento che siamo riusciti a firmare Nathan”, ha detto l’allenatore Thomas Frank. “È un difensore centrale di grande talento ed è ancora giovane. “Ha molte ottime capacità che apprezziamo molto. È un difensore composto e calmo. Il suo colpo di testa in entrambe le aree è una cosa importante, sia su azione che su calcio piazzato, il che è enorme in Premier League. “Mi piace anche la sua abilità sulla palla. Può portare la palla fuori dalla difesa e ha anche la compostezza per trovare il passaggio giusto durante il gioco di costruzione. “Il suo personaggio è davvero buono e sappiamo che quel personaggio è tutto. Si adatterà alla nostra cultura, su questo non ho dubbi. Vedo un potenziale di leadership in Nathan. È un perfetto giocatore del Brentford, affamato e ambizioso con tanta voglia di imparare”.

Foto: Sito Brentford