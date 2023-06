Ufficiale: il Bournemouth non riscatta Viña. Tornerà alla Roma

Dopo una stagione in prestito al Bournemouth, il terzino uruguaiano, Matías Viña, torna alla Roma. A comunicarlo ci ha pensato la squadra inglese con un breve comunicato in cui ringrazia il calciatore e gli augura le migliori fortune professionali. Viña dunque torna in Italia dove ha un contratto fino al 2026.

Foto: Instagram Bournemouth