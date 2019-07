Ufficiale: il Betis cede Ruibal in prestito al Leganes

Tramite i canali ufficiali, il Leganes ha annunciato l’accordo con il Betis per il prestito, con diritto di riscatto, di Aitor Ruibal, attaccante di 23 anni che nell’ultima stagione aveva giocato in prestito sempre in Spagna, al Rayo Majadahonda.

Foto Twitter Leganes