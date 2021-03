Ufficiale, il Bayern Monaco blinda Musiala: primo contratto da professionista

Il Bayern Monaco blinda il suo gioiello: Jamal Musiala, trequartista classe 2003 che nell’ultimo periodo si è messo in luce, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Accordo fino al 2026 per il nazionale Under 21 inglese, impiegato da Hansi Flick in ben 26 occasioni, nelle quali è andato per 4 volte in rete. Queste le prime parole del giocatore ai canali del club: “Sono davvero felice per il mio primo contratto da professionista”.

Foto: twitter Bayern