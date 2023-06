Ufficiale: il Bayern Monaco acquista Konrad Laimer a parametro zero

Il Bayern Monaco annuncia Konrad Laimer. Il centrocampista centrale arriverà il 1° luglio a parametro zero una volta terminato il suo contratto col Lipsia. L’austriaco, 26 anni, si lega ai campioni di Germania fino al 2027. La società bavarese ha dato l’annuncio su Twitter.

Le sue prime parole da giocatore del Bayern:

“È un sogno che diventa realtà, il Bayern è uno dei più grandi club al mondo. Darò tutto per i tifosi e per il club. Il Bayern ha sempre avuto grandi obiettivi, come me. Sono al posto giusto, ciò che posso fare è dare il 100%”.

Fonte Foto: Twitter Ufficiale Bayern Munchen