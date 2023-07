Ufficiale: il 23nne Felice D’Amico dalla Sampdoria all’Avellino

L’Avellino acquista a titolo definitivo Felice D’Amico dalla Sampdoria, trequartista classe 2000 cresciuto calcisticamente tra Palermo, l’Inter e i blucerchiati, l’ultima stagione in prestito alla Pro Sesto. Il comunicato dei biancoverdi: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felice D’Amico. Nato a Palermo il 22 agosto 2000 il trequartista siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Sampdoria, Chievo Verona, Pro Sesto e Gubbio, collezionando 84 presenze, divise tra serie A, Serie B, Serie C, Coppa di C e playoff di serie C, nelle quali ha realizzato 9 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra”.

Foto: Sito Avellino