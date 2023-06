Ufficiale: il 20nne italo-belga Tsoungui dal Brighton al Feyenoord

Cerca ora fortuna in Olanda Antef Tsoungui. Il difensore si è svincolato dal Brighton di De Zerbi e ha appena firmato per il Feyenoord. La notizia è stata data sui canali social del club biancorosso. Nato in Belgio da padre camerunese e madre italiana il 30 dicembre 2022, a 5 anni è emigrato a Crawley, in Inghilterra con i suoi genitori. Un giocatore dell’accademia al Chelsea fino al livello under 14, è entrato a far parte della Brighton & Hove Albion Academy nel 2018. Ha fatto il suo debutto professionale con il Brighton il 24 agosto 2021 nella vittoria per 2-0 della Coppa EFL contro il Cardiff City. L’ultimo semestre l’ha trascorso in prestito alla Challenger Pro League Lommel . Vi ha collezionato tuttavia solo cinque presenze totali, di cui due in campionato.

Fonte: Sito Feyenoord