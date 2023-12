Mohamed Ihattaren , ex calciatore di Juventus e Ajax, ha trovato una nuova squadra. Il 21enne trequartista, è un nuovo calciatore dello Slavia Praga.

Ihattaren in questi tre anni in bianconero, in cui non ha mai esordito, è stato agli onori della cronaca per un arresto, la morte del padre, violenza domestica sulla ex fidanzata.

Questo il post delllo Slavia Praga:

Foto: Instagram Slavia Praga