Ufficiale: Iglio dal Giugliano alla Spal

Giuseppe Iglio è un nuovo giocatore della Spal, che lo ha preso a titolo definitivo dal Giugliano. Il centrocampista ha firmato un triennale. Di seguito la nota degli estensi: “S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampista Giuseppe Iglio con un contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 2001, originario di Atripalda, all’età di quattordici anni Iglio passa dal settore giovanile del Benevento Calcio a quello dell’A.C. Milan, dove milita per due stagioni sportive. Nel 2017 si trasferisce al settore giovanile del Monaco e lì viene aggregato alla selezione Under 19, con la quale esordisce in UEFA Youth League all’età di soli sedici anni. Dopo aver giocato anche nella squadra B dei monegaschi, nella stagione 2021/2022 torna in Italia per vestire la maglia della Turris Calcio, mentre nell’ultimo anno ha giocato tra le fila del Giugliano, nel girone C della terza serie, collezionando 29 presenze e 1 gol. Iglio è stato anche protagonista nelle selezioni giovanili Azzurre, raggiungendo un totale di 22 presenze e 1 gol tra Under 15, Under 16 e Under 17 Italiane. Benvenuto in biancazzurro Giuseppe!”.

Foto: sito Spal