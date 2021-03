Ufficiale: Ibrahimovic torna in Nazionale. Mancava dal novembre 2016

Adesso è anche ufficiale: Zlatan Ibrahimovic tornerà ad indossare la maglia della Svezia. L’attaccante del Milan, che non gioca in Nazionale dal novembre 2016, è stato convocato dal ct Janne Andersson per le sfide contro Georgia e Kosovo, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali, e per l’amichevole con l’Estonia. La prossima presenza in Nazionale varrà anche un record Ibra che diventerà il più anziano calciatore ad aver vestito la maglia della selezione scandinava.

Foto: Kick Off