Ufficiale: i proprietari dell’Aston Villa acquistano il 46% del Vitoria Guimaraes

Il fondo V Sports, già proprietario dell’Aston Villa, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 46% delle quote del Vitoria Guimarães, squadra che milita nella massima serie portoghese, per una cifra di 5,5 milioni di euro. A renderlo noto è stata la stessa società guidata da Nassef Sawiris e Wes Edens con un comunicato ufficiale. Il controllo del club resta nelle mani dell’attuale proprietà e del suo numero uno Antonio Miguel Cardoso.

Aston Villa can confirm the club's holding company, V Sports, has entered into a sale and purchase agreement to acquire 46 per cent of the shares in Portuguese club Vitória Sport Clube.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 14, 2023