Ufficiale: i Mondiali per club spostati da dicembre 2020 a febbraio 2021

La Coppa del Mondo per club FIFA Qatar 2020, originariamente prevista per dicembre, si terrà dall’1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar. Con un tweet ufficiale, la FIFA ha reso noto questo cambio di programma in calendario, anche per non gravare troppo sul calendario del Bayern Monaco e delle altre squadre che dovranno partecipare.

La FIFA e il Paese ospitante forniranno le necessarie garanzie per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

Foto: Sito Uff. Fifa