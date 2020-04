Ufficiale: i calciatori del Valencia si decurteranno gli stipendi

I giocatori del Valencia si decurteranno lo stipendio per aiutare il club a compensare le perdite causate dall’epidemia di Covid-19. Ad annunciarlo, la stessa società spagnola, tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social: “Il club ringrazia in particolare lo sforzo di solidarietà della squadra, unita nella riduzione del salario per aiutare la società a proteggere tutti i lavoratori e le loro famiglie in circostanze molto difficili. – si legge – Il Valencia CF ricorrerà anche alla disoccupazione parziale e pagherà ai dipendenti interessati con un reddito aggiuntivo ad una percentuale molto elevata.”

Link: profilo Twitter ufficiale Valencia CF

Foto: sito ufficiale Valencia CF