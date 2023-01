Ufficiale: Hoffenheim, riportato Brooks in Bundesliga

L’Hoffenheim si è assicurato le prestazioni del difensore statunitense John Anthony Brooks. Il ventinovenne, classe ’93, è stato prelevato dal Benfica a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Si tratta di un ritorno in Bundesliga per il calciatore, il quale – nato a Berlino – ha sempre giocato in squadre tedesche prima della breve parentesi in Portogallo. L’annuncio social.

Willkommen in Hoffenheim, Jay! Die #TSG verpflichtet John Anthony #Brooks. Der 29-Jährige wechselt von Benfica Lissabon in den Kraichgau und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 26, 2023

Foto: sito ufficiale Hoffenheim