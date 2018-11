Ufficiale: Hoffenheim, blindato Joelinton fino al 2022

L’Hoffenheim, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Joelinton. Il club tedesco blinda il brasiliano con un nuovo contratto valido fino al 30 giugno del 2022. Il 22enne, arrivato in Germania nel 2015 dallo Sport Recife, in questa stagione ha già siglato 8 reti in 17 partite disputate.

#JOELINTON2022 „Ich freue mich, noch viele weitere Tore für die #TSG zu schießen!“ 1️⃣7️⃣ Pflichtspiele

0️⃣8️⃣ Tore

0️⃣7️⃣ Assists Und wir uns erst! 💪🏼💙 pic.twitter.com/1evH2Q6XgE — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 21, 2018