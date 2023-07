Ufficiale: Hodgson rinnova col Crystal Palace

75 anni e non sentirli. Roy Hodgson resterà alla guida del Crystal Palace per un’altra stagione, la quinta nelle ultime sei. I Glaziers hanno infatti appena annunciato il rinnovo dell’allenatore veterano, che siederà in panchina al fianco del suo assistant manager Paddy McCarthy, del vice Ray Lewington e dell’allenatore dei portieri Dean Kiely. Questo il comunicato della società: “Siamo lieti di annunciare che Roy Hodgson è stato nominato manager del Crystal Palace per la stagione 23/24. Guiderà la squadra nella prossima stagione insieme a Paddy McCarthy come vice allenatore, Ray Lewington come allenatore e Dean Kiely come allenatore dei portieri”.

Foto: sito ufficiale Crystal Palace