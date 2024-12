Ufficiale: Hincapie rinnova con il Bayer Leverkusen fino al 2029

Rinnovo importante in casa Bayer Leverkusen. Piero Hincapié, ha rinnovato fino al 2029. L’ecuadoriano è nelle aspirine dal 2021.

Questa la nota: “Hincapie è arrivato da noi nel 2021 come un talento di 19 anni. Ma già allora si vedeva quanto fosse sicuro delle sue capacità. – ha spiegato l’amministratore delegato del club tedesco Simon Rolfes ai canali ufficiali del club – Oggi Piero duella ad armi pari con professionisti di livello mondiale come Lionel Messi o Mo Salah. Si è guadagnato il rispetto in tutto il mondo. È tanto meglio per noi che Piero abbia deciso di unirsi nuovamente al Bayer 04 a lungo termine”.

Nel 2021, Hincapie si è trasferito dal club argentino di prima divisione CA Talleres al Leverkusen. Il sinistro alto 1,84 metri si è rivelato un trasferimento nello spirito del Bayer 04. Ha fatto il passo da giocatore di grande talento a grande professionista e ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del campionato tedesco, della Coppa DFB e la Supercoppa 2024. Fino ad oggi Il 22enne ha giocato 141 partite ufficiali per il Werkself, in cui ha segnato 5 gol e preparato 3 gol.

Foto: Instagram Leverkusen