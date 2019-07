Marko Grujic giocherà un’altra stagione all’Hertha Berlino. Il serbo classe 1996, nel campionato 2018/2019, ha giocato in Bundesliga in prestito dal Liverpool, squadra che ne detiene il cartellino. Un prestito che, come ufficializzato dal club tedesco, verrà confermato anche per il 2019/2020.

Foto Twitter Hertha