Ufficiale: Henry lascia la guida della Francia Under 21 dopo le Olimpiadi

Thierry Henry non è più il commissario tecnico della Francia Under 21. L’ex stella del calcio francese, che ha guidato la Francia in finale, poi persa con la Spagna, ha deciso di non continuare la sua esperienza. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dalla FFF, la Federcalcio francese, con il seguente comunicato: “Thierry Henry, allenatore della Francia Espoirs, ha deciso di rescindere il suo contratto fino a giugno 2025, per motivi personali. Al termine di un’eccezionale campagna olimpica, costellata da una medaglia d’argento, Thierry Henry ha parlato con Philippe Diallo, presidente della FFF, per informarlo della sua decisione”

Foto: twitter Monaco