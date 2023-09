Ufficiale: Hellas Verona, ecco Charlys dal Vitoria Sport Clube

Charlys Matheus Lima Pontes è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Vitoria Sport Clube le prestazioni sportive del centrocampista Charlys Matheus Lima Pontes.

Nato il 19 Febbraio 2004 a Maceió, in Brasile, Charlys ha disputato la prima parte della stagione 2021/22 tra le fila dell’Athletico Paranaense Under 20 con il quale ha collezionato 9 presenze e un gol nel CBF Brasileiro Under 20 e la seconda metà con il Vitoria Sport Clube Under 20, dove invece ha totalizzato 2 presenze e un gol nella Copinha”.

Foto: Instagram Verona