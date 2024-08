Ufficiale: Hein lascia l’Arsenal e va in prestito al Real Valladolid

L’Arsenal cede il portiere Karl Hein in prestito al Real Valladolid. La notizia ufficiale e viene comunicata dai Gunners tramite la seguente nota: “Karl Hein è passato in prestito al Real Valladolid, squadra della Liga, per la stagione 2024/25. Il portiere 22enne si è unito a noi nel 2018 dal club della sua città natale, il Nõmme United. Karl ha firmato il suo primo contratto professionale con noi nel maggio 2019 e ha firmato un nuovo contratto a lungo termine poco prima di unirsi al Reading in prestito nel gennaio 2022, per il resto della stagione”.

Foto: logo Arsenal