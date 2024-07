Ufficiale: Heaton rinnova con il Manchester United

Il Manchester United ha ufficializzato tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del portiere Tom Heaton. Di seguito la nota del club:

“Tom Heaton ha firmato un nuovo contratto di un anno con il Manchester United. L’esperto portiere è al suo secondo periodo al club, dopo essere passato inizialmente attraverso l’Accademia da giovane. Da quando è tornato nel 2021, ha finalmente fatto il suo debutto in prima squadra per la sua squadra d’infanzia più tardi quell’anno, contro lo Young Boys in UEFA Champions League. Tom è apparso anche nelle vittorie in Coppa di Lega contro Charlton Athletic e Nottingham Forest, in rotta per sollevare il trofeo nel 2023, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni.”

Foto: instagram Manchester United