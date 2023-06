Ufficiale: Hazard trova l’accordo per lasciare il Real Madrid con un anno di anticipo

E’ ufficiale, Eden Hazard pone fine alla sua avventura al Real Madrid. Come annunciato dai Blancos, il club ha raggiunto un accordo con l’attaccante belga per risolvere il contratto in scadenza a giugno 2024. Hazard saluta Madrid con un anno di anticipo.

Questo il comunicato: “Real Madrid CF ed Eden Hazard hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore verrà svincolato dal club a partire dal 30 giugno 2023. Eden Hazard fa parte del nostro club da quattro stagioni, nelle quali ha vinto 8 titoli: 1 Coppa dei Campioni, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 2 Campionati, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe spagnole. Il Real Madrid vuole esprimere il suo affetto per Eden Hazard e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase”.

Foto: twitter Real Madrid