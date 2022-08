Ufficiale: Hauge passa al Gent: l’ex Milan lascia l’Eintracht Francoforte

Dopo un solo anno, Jens Peter Hauge, volto noto della Serie A poiché ex Milan, lascia l’Eintracht Francoforte. L’ala sinistra norvegese, infatti, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Belgio tra le fila del Gent. Il post che ufficializza il trasferimento è apparso in questi minuti sui canali social del club. A breve, infine, la prima conferenza stampa da nuovo calciatore del Gent.

Foto: Twitter Gent