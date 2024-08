Ufficiale: Hasa dalla Juventus al Lecce a titolo definitivo

Un talento scovato a soli otto anni dalla Juventus, con cui ha giocato per anni nel settore giovanile, continuando di stagione in stagione tutta la trafila fino ad arrivare alla Next Gen, con la quale ha avuto modo di fare il suo esordio tra i professionisti recitando un ruolo da protagonista nella passata annata – giocando 40 partite tra campionato, play-off e Coppa Italia di Serie C, in cui ha raccolto complessivamente due gol e sette assist. Lo scorso gennaio poi, è arrivata anche la prima convocazione in gare ufficiali con la Prima Squadra bianconera in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone. Ora invece lo attende una nuova sfida con il Lecce: grazie di tutto, Luis, e in bocca al lupo per il futuro!”.

Questo invece il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa, centrocampista classe 2004, dalla Juventus F.C”.

̀ ! Benvenuto in giallorosso, la nostrA magliA profumA di Salento #avantilecce e pic.twitter.com/hBlXIe25PB — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 30, 2024

Foto: twitter Lecce