Lo ha annunciato la federazione tedesca con un comunicato. Il nuovo commissario tecnico della Germania sarà Hansi Flick. L’ormai ex allenatore del Bayern Monaco prenderà il posto di Joachim Low dopo Euro 2020.

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 ✍️#DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn

— Germany (@DFB_Team_EN) May 25, 2021