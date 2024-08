Ufficiale: Handanovic è il nuovo allenatore dell’Inter Under 17

Dopo la sua esperienza da calciatore e capitano nerazzurro, Handanovic è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter Under 17.

“Dopo aver annunciato che Andrea Zanchetta siederà sulla panchina dell’Inter Primavera dopo le sue esperienze in under 18 e under 17, il Settore Giovanile nerazzurro ha definito la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell’attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione”. Questo l’elenco completo dei tecnici delle squadre giovanili maschili:

BENITO CARBONE – UNDER 18, SAMIR HANDANOVIC – UNDER 17, JUAN SOLIVELLAS VIDAL – UNDER 16, SIMONE FAUTARIO – UNDER 15.

Foto: Sito Inter