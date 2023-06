Ufficiale: Hamari Traoré alla Real Sociedad

La Real Sociedad, club spagnolo che si è qualificato alla prossima Champions League, ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero dell’esterno destro Hamari Traoré, maliano svincolato dal Rennes di cui era capitano. Firma un contratto all’Anoeta per due stagioni, con opzione per la terza, dopo aver superato la visita medica al San Sebastián. Le sue prime dichiarazioni “Sono così felice di essere qui. Mi è stata aperta una porta e sono molto felice. Le mie prime impressioni sono state fantastiche. Ho deciso di venire qui perché, quando ho parlato con il presidente, ho avuto un’ottima sensazione, un club “famigliare” e anch’io sono un tipo “da famiglia”. La squadra ha avuto una grande stagione la scorsa stagione, finendo al quarto posto nella Liga. Arrivo per cercare di continuare a crescere insieme e cercare traguardi ancora più alti. Mi preparerò molto bene per affrontare questa nuova stagione, non vedo l’ora di incontrare tutti i miei compagni e anche i tifosi”.

Fonte Foto: Twitter Real Sociedad