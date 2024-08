Ufficiale: Haller è un nuovo giocatore del Leganés

Il Leganés, squadra neopromossa in Liga, annuncia nella notte l’arrivo di Haller, ex giocatore del Borussia Dortmund: “CD Leganés e Borussia Dortmund hanno raggiunto questo venerdì un accordo per il prestito di una stagione del 30enne nazionale ivoriano Sébastien Romain Teddy Haller. L’attaccante di origine francese, con una vasta esperienza nel calcio europeo d’élite, arriva a Butarque alla sua prima esperienza in LALIGA EA SPORTS. Haller si è allenato nelle giovanili francesi dell’Auxerre, esordendo in prima squadra nella stagione 2012/13. Nel mercato invernale 2014/15 viene ceduto in prestito all’olandese Utrecht, mettendo in luce le sue doti realizzative e venendo acquisito di proprietà l’anno successivo. Nel 2017 arriva in Bundesliga firmando per l’Eintracht Francoforte, vincendo il titolo di Coppa alla sua prima stagione in Germania. L’anno successivo esordisce in UEFA Europa League con l’Eintracht, arrivando alle semifinali del torneo e realizzando venti reti tra Bundesliga e competizioni europee. Una stagione che gli è valsa l’interesse dei grandi club del continente, con il West Ham United che ha finalmente acquisito i suoi servizi”.

Foto: instagram Leganés