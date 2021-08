Ufficiale: Hadziosmanovic al Teramo dalla Sampdoria

Nuovo colpo in casa Teramo: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, il difensore 23enne Cristian Hadziosmanovic.

Questa la nota del club biancorosso:

“La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C. Sampdoria, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic, che ha sottoscritto un contratto annuale.

Nativo di Lecce ma di famiglia montenegrina, il 23enne neo-esterno difensivo biancorosso, è cresciuto calcisticamente in un Settore Giovanile prestigioso come quello dell’A.C. Milan, per poi trasferirsi nel club doriano e trascorrere ben quattro stagioni consecutive nella terza serie nazionale con le maglie di Livorno, Reggina, Vis Pesaro, Monopoli e Casertana, collezionando complessivamente 100 presenze e 3 reti.

«Ho avuto la fortuna di approcciare al calcio in giovanili importanti come Milan e Sampdoria – le sue prime dichiarazioni – che mi hanno permesso di migliorare sotto molteplici punti di vista. L’esperienza di Caserta è probabilmente quella che mi ha forgiato di più, avendo totalizzato con i falchetti il maggior numero di presenze. Peraltro ho avuto la fortuna di conoscere il mister e il suo staff, persone splendide prima di essere grandi professionisti, sempre a disposizione per ogni evenienza: anche per questo motivo, pertanto, e per il tipo di calcio proposto, ho accettato senza esitare la proposta del Teramo. Mi ritengo un jolly, ma il ruolo di esterno destro difensivo è quello occupato con più frequenza. Con l’aiuto del team, speriamo di arrivare il più in alto possibile».

Hadziosmanovic si è già messo a disposizione dello staff tecnico biancorosso“.

Foto: Sito Teramo