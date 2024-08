Ufficiale: Guido Rodriguez al West Ham

Guido Rodriguez è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham: “Il West Ham United è lieto di confermare la firma del nazionale argentino, vincitore della Coppa del Mondo FIFA e due volte della Coppa America Guido Rodríguez . Il centrocampista difensivo Rodríguez arriva al London Stadium a parametro zero, dopo aver lasciato il club spagnolo Real Betis, dove aveva trascorso quattro stagioni e mezza, alla scadenza del suo contratto a giugno. Con 30 presenze in nazionale, Rodríguez ha iniziato con i giganti argentini del River Plate prima di vincere il campionato e la coppa messicani giocando al fianco di Edson Álvarez al Club América e la Coppa del Re spagnola con il Betis di Manuel Pellegrini nel 2022. Un forte placcatore con un eccezionale senso della posizione e una capacità di passaggio precisa, Rodríguez sta assaporando l’opportunità di mostrare il suo talento nei Claret and Blue del West Ham”.

Foto: instagram West Ham